Auch im Tessin ist es am Mittwoch wieder zu Waldbränden gekommen, nachdem es am Dienstag beim Monte Ferraro brannte. «Oberhalb von Cognosco kam es zu Bränden, sowie südlich von Lugano in der Nähe von Chiasso», sagt Cristian Gobbin vom Tessiner Forstamt. Die Feuerwehr ist seit Dienstag nonstop im Einsatz, sogar in der Nacht. «Der starke Wind erschwert die Löscharbeiten. Auch Lösch-Helikopter haben bei diesen Bedingungen Schwierigkeiten», sagt Gobbin.