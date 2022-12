Starker Regen: Experten des Bundes schieben Sonderschichten

Die Kleine Emme bei Entlebuch am Morgen des 24. Dezember. 20min/News-Scout

Darum gehts Die Aare bei Bern führt derzeit fünf Mal mehr Wasser als noch vor einigen Tagen. Beim Rhein ist es drei Mal so viel, bei der Emme sogar 80 Mal.

Der Bund hat vorübergehend die Gefahrenstufe für das Hochwasser erhöht, dann aber wieder gesenkt.

Trotzdem schieben Experten des Bundes über die Feiertage nun Sonderschichten.

Der Dauerregen der vergangenen Tage lässt die Flüsse in der Schweiz anschwellen. Bei Basel fliessen am 24. Dezember kurz nach Mittag rund 1700 Kubikmeter Wasser pro Sekunde den Rhein hinunter. Das sind 1,7 Millionen Liter pro Sekunde – und rund das Dreifache wie vor fünf Tagen.

Bei der Aare in Bern ist der Anstieg noch markanter. Bei der Messstation Schönau sind es derzeit 276 Kubikmeter pro Sekunde. Am 19. Dezember waren es noch knapp 50. Die Abflussmenge hat sich also mehr als verfünffacht.

Emme führt 80 Mal mehr Wasser

Geradezu absurd ist die Zunahme der Wassermassen bei der Emme. In Emmenmatt (Lauperswil BE) flossen am 19. Dezember noch vier Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch. Beim Peak, um 4.45 Uhr am Samstagmorgen, waren es 313 Kubikmeter pro Sekunde. Das ist fast 80 Mal mehr.

Ähnliches bei der Kleinen Emme im Kanton Luzern. News-Scout M.S.* war am Morgen beim Bahnhof Entlebuch und filmte die Wassermassen, die das Tal hinunterflossen. Das Video dazu siehst du oben. «In der Nacht muss die Kleine Emme kurzzeitig über die Ufer getreten sein», sagt M.S. «Man sieht, dass der Wanderweg am Ufer unter Wasser gestanden haben muss. So etwas habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen.»

Bafu-Experten schieben Sonderschichten

Der Bund hat zwischenzeitlich die Gefahrenstufe auf 2 (mässig) erhöht, sie aber wieder gesenkt. «Wir hatten einen kleinen Peak», sagt Barbora Neversil vom Bundesamt für Umwelt zu 20 Minuten. Eine unmittelbare Gefahr bestehe jedoch derzeit nicht. «Wenn der Regen abnimmt, werden sich auch die Pegelstände wieder absenken», sagt sie weiter. Das Tauwetter über Weihnachten sei nicht untypisch.

«Weil die Wasserstände allgemein bereits sehr tief gewesen sind, konnten die Gewässer das zusätzliche Wasser aber gut aufnehmen», so Neversil. «Mit dem nachlassenden Regen wird auch die Schneeschmelze verlangsamt.» Bei den grossen Flüssen wie Aare und Rhein droht also nur wenig Hochwassergefahr – das bedeute aber nicht, dass vereinzelte kleine Bäche nicht über die Ufer treten könnten.

«Wir beobachten die Lage weiterhin», sagt Neversil. «Unsere Hydrologen und Prognostiker arbeiten jetzt trotz Feiertagen weiter, wie wenn es eine normale Arbeitswoche wäre.»

* Name der Redaktion bekannt.

