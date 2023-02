Zeppeline: Die Rückeroberung des Himmels

Das israelische Unternehmen Atlas LTA hat das Transportluftschiff Atlant in Entwicklung, das in der grössten Ausführung 165 Tonnen tragen kann. 2023 soll sich der erste kleinere Touristen-Zeppelin Atlas 11 in die Lüfte erheben.

Mit der Katastrophe der Hindenburg fand das Abenteuer Luftschifffahrt jedoch ein jähes Ende: Am 6. Mai 1937 ging die Hindenburg in New Jersey in Flammen auf, verbrannte in 30 Sekunden und riss 36 Menschen in den Tod. Zeppeline galten fortan als zu gefährlich. Die fliegenden Wale verschwanden vom Himmel und tauchten lediglich noch als kleine Fische, als Werbeträger auf.