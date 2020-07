Landiwiese in Zürich

Herabstürzender Ast verfehlt Badegäste nur knapp

Auf der Landiwiese am Zürichsee konnten sich mehrere Personen vor einem 12-Meter-Ast gerade noch in Sicherheit bringen.

Mehrere Leser-Reporter berichteten am Montagnachmittag, dass sich auf der Zürcher Landiwiese ein riesiger Ast gelöst hatte und zu Boden stürzte. Zuvor habe es ein lautes Knacken gegeben. Laut den Informationen soll niemand verletzt worden sein. «Einige konnten gerade noch rechtzeitig flüchten», so einer der Leser. Den Ast schätzt er auf eine Länge von etwa 10 bis 12 Meter mit einem Durchmesser von gut 30 Zentimetern. Durch den Aufprall sei er in mehrere Teile zerbrochen.