Riesiger Ärger um One-Love-Binde: Fifa droht Nati mit Strafe

Englands Harry Kane wird am Montagnachmittag gegen den Iran (14 Uhr) als Erster mit der speziellen Captain-Binde auflaufen.

Mit der Aktion «One Love» will die Nati ein Zeichen gegen jegliche Art von Diskriminierung setzen.

Andere Länder wie England oder Deutschland wollen an der «One Love» trotzdem festhalten.

Doch die Fifa will die Aktion um jeden Preis verhindern.

Wie schon im Herbst hätte Nati-Captain Granit Xhaka an der WM mit einer speziellen Captain-Binde auflaufen sollen.

Der WM droht das nächste grosse Theater – wegen eines Bändelis. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass Nati-Captain Granit Xhaka am Donnerstag gegen Kamerun (11 Uhr) mit einer speziellen Captain-Binde auflaufen wird. Mit dem Slogan «One Love» wollte die Nati «eine Botschaft gegen jede Art von Diskriminierung» senden. Dafür könnte Xhaka nun im schlimmsten Fall aber sogar eine Sperre drohen.

Am Sonntag hat die Fifa mitgeteilt, dass die spezielle Captain-Binde gegen das Reglement verstosse. Dieses schreibt vor, dass sämtliche Ausrüstung wie Trinkflaschen, Sanitätstaschen und eben auch das Captain-Bändeli von der Fifa gestellt werden. Entsprechende Verstösse werden von einer Disziplinarkommission behandelt. Das Strafmass reicht von einer Ermahnung bis im schlimmsten Fall zu einer Sperre.

Änderung zwei Tage vor WM-Start – «das geht nicht»

«Es ist bedauerlich. Wir haben diese ‹One Love›-Message ausgesucht, weil sie nicht politisch, sondern positiv ist. Sie attackiert niemanden», sagt Nati-Medienchef Adrian Arnold. «Es ist eine Message, die Werte wiedergibt, die dem Schweizerischen Fussballverband und den Spielern wichtig sind: Toleranz, Solidarität. One Love ist eine Liebe.»

Für die Kurzfristigkeit des Fifa-Vorstosses hat man wenig Verständnis bei den Verbänden: «Sie wissen seit September, dass wir die Binde tragen wollen, und zwei Tage vor dem Start kommen sie und machen Gegenvorschläge», so Arnold weiter. «Wir haben ihnen gesagt, dass wir das schon lange kommuniziert haben, es geht hier auch um die Strategie für die Menschenrechte. Und sie kommen zwei Tage vorher, das geht nicht.» Mit Captain Granit Xhaka ist man beim Verband bereits zusammengesessen. «Wir haben ihm nochmals die Situation erklärt. Er will die Binde vorerst weiterhin tragen.»

Frankreich gibt nach – Entscheidung noch am Montag

Lanciert hatte die Aktion «One Love» der niederländische Verband. Neben den Niederlanden und der Schweiz sind mit Dänemark, Wales, England, Deutschland und Belgien insgesamt sieben WM-Teilnehmer daran beteiligt – so wie ursprünglich auch Frankreich. Captain Hugo Lloris hat auf Druck der Fifa aber entschieden, nun auf das farbige Bändeli zu verzichten. Manuel Neuer (Deutschland) und Harry Kane (England) hatten am Sonntag betont, weiterhin mit dem «One Love»-Bändeli aufzulaufen.

Um den grossen Konflikt noch zu verhindern, hat sich die Fifa kurzfristig zu einer eigenen Captain-Binden-Aktion entschieden. Diese sind mit Aufschriften wie «FootballUnitesTheWorld», «SaveThePlanet» oder «ProtectChildren» versehen. Die Verbände sowie die Fifa wollen noch vor dem England-Spiel am Montagnachmittag eine Entscheidung. Aktuell findet in Doha eine Sitzung statt, an der Verbandspräsident Dominique Blanc teilnimmt.