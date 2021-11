Schweizer U-21-Nati gewinnt mit ganz viel Glück gegen Wales

Im Abschlusstraining wurde der Schweizer U-21-Nati in der Mitte des Trainings das Licht abgestellt. Am Flughafen musste sie zuerst ewig darauf warten, dass sie aus dem Flugzeug aussteigen durfte, dann kam das Gepäck zunächst nicht. Ja, die Zeit in Wales startete beschwerlich für die jungen Schweizer. Doch die U-21-Nati liess sich nicht beirren. Sie hat einen Lauf. Am Freitag gewann sie mit 3:0 gegen Moldawien, nun folgte der 1:0-Sieg gegen Wales. Doch die Nati hatte Glück – denn der Triumph, er war nicht unbedingt verdient.