USA : Riesiger Brand zerstört Boote und Gebäude in US-Küstenstadt

Ein grosses Feuer in einem kleinen Hafen an der Ostküste der USA hat Boote, Häuser und Autos zerstört. Das Feuer brach am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Hafenstadt Mattapoisett im US-Bundesstaat Massachusetts aus, wie US-Medien berichteten. Mindestens eine Person wurde verletzt, und eine unbekannte Anzahl von Feuerwehrleuten erlitt leichte Verletzungen, so die Behörden.