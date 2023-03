Stallikon ZH: Gesteinsbrocken bricht am Uetliberg ab

In der Nacht auf Mittwoch haben sich am Uetliberg mehrere grosse Felsbrocken gelöst und dabei einen Fussweg unbegehbar gemacht.

Am Mittwochmorgen kurz vor 6.30 Uhr wurde die Joggingrunde eines von Albisrieden in Richtung Spitze des Uetlibergs laufenden Sportlers plötzlich unterbrochen. Nur wenige Meter vor der Aussichtsplattform versperrten riesige Felsbrocken den Weg, an ein Weiterkommen in die geplante Richtung war nicht mehr zu denken.