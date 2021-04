In Österreich im Stubaital beschädigte ein etwa vier Meter hoher Felsbrocken am Freitag um circa 2.15 Uhr ein Ferienhaus schwer. Der Felsblock löste sich etwa 150 Meter oberhalb von Neustift. «Das Glück war, dass derzeit niemand die Ferienwohnung benutzt», sagte ein Polizeisprecher zu Bild.de. Der Besitzer des Hauses hielt sich im Obergeschoss auf und konnte sich in Sicherheit bringen. Die Schäden seien beträchtlich, dennoch könne man von Glück sprechen, dass der Felsbrocken genau in das stabilere Hauseck einschlug, so der Neustifter Feuerwehr-Kommandant Markus Stern laut meinbezirk.at.