In Alaska gefunden : Riesiges Goldnugget für fast 700’000 Franken versteigert

Ein knapp zehn Kilogramm schwerer Goldklumpen ist an einer Auktion in Dallas versteigert worden. Es ist das grösste Nugget, das in Alaska je gefunden worden ist.

1 / 4 In Dallas ist ein fast zehn Kilogramm schweres Goldnugget versteigert worden. Heritage Auction Der Verkaufspreis lag bei 750’000 Dollar bzw. etwa 694’000 Franken. TAMEDIA AG Vor 115 Jahren kam es am Klondike River in Kanada zu einem Goldrausch. imago images/CSP_PiLens

Darum gehts In den USA ist ein fast zehn Kilogramm schwerer Goldklumpen versteigert worden.

Der Verkaufspreis betrug umgerechnet 694’000 Franken.

Das Goldnugget ist das grösste, das je in Alaska gefunden wurde.

Ein fast zehn Kilogramm schwerer Goldklumpen ist in den USA teuer versteigert worden. Das sogenannte «Alaska Centennial Gold Nugget» brachte bei der Auktion am Mittwoch 750’000 Dollar (rund 694’000 Franken) ein, wie das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas auf Twitter mitteilte. Nach deren Angaben ist das kindskopfgrosse Stück der bislang grösste in Alaska gefundene Goldklumpen. Über den Käufer oder die Käuferin wurde zunächst nichts bekannt.

Der Goldklumpen war 1998 in einem Bach nahe der Ortschaft Ruby von dem Bergmann Barry Clay entdeckt worden. Ein privater Sammler erwarb damals von Clay das Fundstück, seine Erben gaben den Goldklumpen nun zur Auktion frei, wie Heritage vorab mitteilte.

Ab 1896 hatte ein Goldrausch am Klondike River bei Dawson, Kanada, begonnen. Mehr als 100’000 als Stampeders bezeichnete Goldsucher und -sucherinnen versuchten damals ihr Glück. Dass sich die USA damals in einer Wirtschaftskrise befand, befeuerte den Goldrausch zusätzlich. In der Region wurden bis heute rund 570 Tonnen Gold abgebaut. Als Nebenfolge führte der Goldrausch zudem zur Errichtung des Yukon-Territoriums und zur Festlegung der Grenze zwischen Alaska und Kanada.

