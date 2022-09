Bluewalker 3: Riesiger Satellit wird heller als jeder Stern

Vergangenes Wochenende transportierte eine Falcon-9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX den 1,5 Tonnen schweren Satelliten Bluewalker 3 in eine niedrige Erdumlaufbahn. Dabei handelte es sich um einen Testsatelliten für ein geplantes weltraumbasiertes Mobilfunknetz für herkömmliche Smartphones. Dahinter steht die texanische Firma AST Spacemobile, die damit in Zukunft an jedem noch so abgelegenen Ort der Welt Mobilfunkempfang ermöglichen will.