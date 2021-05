Tupelo in Mississippi - Riesiger Tornado fegt über US-Stadt hinweg

Ein heftiger Tornado traf am Sonntagabend die Stadt Tupelo im Norden von Mississippi und richtete «massiven Schaden» an, wie «CBS42» berichtet. Auch für den Nachbarstaat Alabama gab es mehrere Unwetterwarnungen. Am Montagmorgen soll es zu weiteren Stürmen im Gebiet kommen, welche jedoch nicht anhaltend sein sollen und nach Sonnenaufgang an Intensität abnehmen, heisst es weiter. Über Verletzte Personen war noch nichts bekannt.