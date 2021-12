Mega-Patzer der Uefa – Wird die Auslosung der Champions League Achtelfinals wiederholt?

Welche Knaller-Duelle erwarten die Fans im Achtelfinal der Champions League? Die Auslosung sollte dies klarstellen, doch der Uefa-Event am Montag wurde zum Flop. Der Grund: Ein Fehler im Auslosungsverfahren.

Nachdem Manchester United als vermeintlicher Gegner von Villarreal gezogen wurde, musste ein neuer Gegner für die Spanier her. Denn United und Villarreal spielten schon in der YB-Gruppe gegeneinander. Die Kugel der Engländer hätte also nie im Topf der möglichen Villarreal-Gegner landen dürfen. Ein Fehler, den man aber noch hätte beheben können.