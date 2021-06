Beide tot - Riesiger Wels verschluckt sich an Schildkröte

Diese Bilder sorgen für grosses Aufsehen: Am Göttinger Kiessee ist am Mittwoch ein knapp 1,5 Meter langer Wels an Land gezogen worden, der sich an einer Rotwangenschildkröte verschluckt hat. Nur noch die Beine und der Schwanz des Reptils ragten heraus. War der Fisch zu gierig? Entdeckt wurden die beiden Tiere laut «Göttinger Tagblatt» von einer Paddlerin. «Ich habe versucht, die Schildkröte aus dem Maul zu ziehen – keine Chance», sagte die Frau. Sie schildert die Situation als «unwirklich» und «unheimlich».