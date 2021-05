Luzern - Riesiges FCL-Shirt versperrt bedrohten Vögeln Anflug in ihre Nester

In der Museggmauer nisten Dohlen, Mauersegler oder auch Gänsesäger (Bild). Deren Jungvögel springen derzeit von ihren Nestern in der Mauer zu Boden und werden dann von ihren Eltern runter zur Reuss begleitet, so wie diese Familie hier.

Dieses riesige FCL-Trikot hing am Sonntag am Männliturm der Museggmauer in Luzern. Es ist eine Nachahmung jenes blauweissen Adidas-Trikots, das die FCL-Spieler trugen, als sie 1992 in Bern das letzte Mal Cupsieger wurden.

In den Türmen der Museggmauer in Luzern nisten verschiedene Vögel, die zum Teil geschützt sind.

Die Vorfreude in Luzern auf den Cupfinal ist riesig: Erstmals seit 1992 könnte der FCL wieder Cupsieger werden an diesem Sonntag – und damit den ersten Titel seit 29 Jahren holen. Unbekannte haben nun ein riesiges FCL-Shirt im Retro-Stile angefertigt und dieses am Sonntag beim Männdliturm aufgehängt; dieses war so gross, dass es auch aus grosser Distanz noch zu sehen war. Es ist eine Nachahmung jenes blauweissen Adidas-Trikots, das die FCL-Spieler trugen, als sie 1992 in Bern das letzte Mal Cupsieger wurden.