Pier 45

Riesiges Feuer im Hafen von San Francisco ausgebrochen

Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, wütete in San Francisco ein grosses Feuer. Die Brandursache ist noch unklar.

Am Pier 45 im Hafen von San Francisco wütete am Samstag ein Grossbrand. Medienberichten zufolge brach das Feuer gegen vier Uhr morgens aus. Laut Jonathan Baxter, Feuerwehrleutnant von San Francisco, sei das Feuer auf den Pier beschränkt gewesen. Man habe zudem schnell verhindern können, dass sich die Flammen ausbreiteten. Die Gebäude auf dem Pier konnte man jedoch nicht retten. «Sie sind völlig zerstört worden», so Baxter.