Nato-Manöver: Air Defender 2023 bringt Flugpläne durcheinander

1 / 6 US-Militärpersonal vor einem A-10-Thunderbolt-Kampfflugzeug auf der Luftwaffenbasis Jagel. Getty Images Auch Jets aus den USA und zahlreichen weiteren Ländern nehmen teil. Getty Images Ein F-16 der US-Army wartet auf seinen Einsatz. AFP

Darum gehts Ab heute Montag findet das riesige Luftmanöver Air Defender statt, mit welchem die Nato Stärke gegenüber Putin demonstrieren will.

Das Mega-Manöver dürfte auch auf die zivile Luftfahrt massive Auswirkungen haben.

Täglich sollen europaweit rund 800 Flüge gestrichen werden.

Die grösste Luftwaffenübung seit Bestehen der North Atlantic Treaty Organization (Nato) – das Manöver Air Defender 2023 – beginnt heute Montag. Das sind die wichtigsten Punkte.

Was ist Air Defender 2023?

An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni insgesamt 25 Nationen sowie die Nato teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10’000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt. Darunter sind etwa 100 US- und 70 deutsche Maschinen. Wie Aviatik-Experte Max Ungricht gegenüber 20 Minuten angab, würden alle bekannten Kampfflieger über Europa zu sehen sein – und auch der F-35, den auch die Schweiz beschaffen will, wird erstmals eine tragende Rolle spielen.»

Trainiert werden soll, wie ein fiktiver Angriff eines östlichen Angreifers von den Nato-Verbündeten zurückgeschlagen wird. Die erste Idee für das Manöver ist der Luftwaffe zufolge schon 2018 entstanden, also noch vor Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. US-Botschafterin Amy Gutmann hatte aber deutlich gemacht, dass die Übung auch ein Signal der Stärke an den russischen Präsidenten Wladimir Putin sendet. «Es würde mich sehr wundern, wenn irgendein Staatsoberhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was dies (das Manöver) in Bezug auf den Geist dieses Bündnisses, das heisst die Stärke dieses Bündnisses, zeigt. Und das schliesst Herrn Putin ein.»

Was bedeutet das für Europa?

Unterschiedliche Einschätzungen gab es im Vorfeld zu den Beeinträchtigungen des zivilen Flugverkehrs. «Das wird sich maximal im Minutenbereich bewegen», hatte der Inspekteur der Deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, zu möglichen Verspätungen von Flügen gesagt. Zudem laufe die Übung vor der grossen Urlaubsreisewelle.

Die Fluglotsengewerkschaft GdF hatte allerdings eine andere Prognose aufgestellt. Die Militärübung «wird natürlich massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt haben», sagte ihr Vorsitzender Matthias Maas. Die europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol geht davon aus, dass täglich bis zu 800 Flüge umgeleitet werden müssen. Dies auch, weil die Militärmaschinen in ihren Korridoren oft auf Sicht fliegen und die entsprechenden Korridore gesperrt werden. Das wird mit ziemlicher Sicherheit auch Auswirkungen auf die Schweiz haben.

Wo wird genau trainiert?

Von der Übung sind drei Lufträume in Deutschland direkt betroffen: Dies sind Teile von Norddeutschland und der Nordsee, Teile Ostdeutschlands und der Ostsee sowie Teile Südwestdeutschlands. Involviert sind aber auch Flugbasen in Tschechien und Polen. Nebst diesen beiden Ländern wird auch im niederländischen Luftraum geflogen.

Wo beginnt das Manöver?

Eine Auftaktveranstaltung von Air Defender 2023 ist für Montagmittag auf dem Militärflugplatz Wunstorf bei Hannover geplant, der als Logistik-Drehkreuz für das Manöver dient. Dort werden die Inspekteure der Luftwaffe und der Streitkräftebasis sowie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten: Unter anderem wurde ein mobiles Tanklager mit einer Kapazität von 2,4 Millionen Litern Kerosin errichtet – zusätzlich zum stationären Lager mit 1,8 Millionen Litern Fassungsvermögen.

Wunstorf wurde in den vergangenen Tagen immer wieder von riesigen Transportflugzeugen der US Air Force angeflogen, die Soldaten und Material nach Deutschland brachten. Ausserdem sind dort die A400M-Transporter der Luftwaffe stationiert. Die Lärmbelastung dürfte sich in diesem Teil Deutschlands trotzdem in Grenzen halten: Zum einen sind die Transportflugzeuge deutlich leiser als die Kampfjets, die Wunstorf nur im Ausnahmefall anfliegen werden. Zum anderen fand der Tag mit den meisten Flugbewegungen in Wunstorf wegen der Rolle als Logistik-Hub schon gut eine Woche vor dem Manöver statt.

Gibt es auch Widerstand?

Vor dem Beginn des internationalen Manövers demonstrierten am Samstag Hunderte Menschen vor dem Fliegerhorst Wunstorf. Friedensinitiativen hatten zu der Demonstration unter dem Motto «Frieden üben – statt Krieg» aufgerufen. Die Demonstranten sprachen sich für diplomatische Lösungen und einen Waffenstillstand im Krieg in der Ukraine aus.

