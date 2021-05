Vitznau - Rigi Bahnen bekommen neue Züge und feiern Kilometer-Millionäre 

Das Design «ist eine Hommage an den Triebwagen Nr. sechs, den ältesten elektrischen Zahnradtriebwagen der Welt aus dem Jahr 1911», heisst es in einer Medienmitteilung. Mit der Lackierung des neuen Rollmaterials in weiss, schwarz und bronze würden die Rigi Bahnen «die eleganten und edlen Farben dieser Legende für die neuen Züge» übernehmen.

An der Generalversammlung der Rigi Bahnen wurde in der vergangenen Woche das Design der neuen Züge vorgestellt.

Im Herbst 2017 starteten die Rigi Bahnen mit der Planung der Fahrzeugbeschaffung, in der vergangenen Woche nun wurde an der Generalversammlung der AG das neue Design der Züge vorgestellt: «Es ist eine Hommage an den Triebwagen Nr. sechs, den ältesten elektrischen Zahnradtriebwagen der Welt aus dem Jahr 1911», heisst es in einer Medienmitteilung. Mit der Lackierung des neuen Rollmaterials in weiss, schwarz und bronze würden die Rigi Bahnen «die eleganten und edlen Farben dieser Legende für die neuen Züge» übernehmen.

Das Design sei «schlicht und zeitlos», heisst es in der Mitteilung weiter. Es unterscheide sich «klar und bewusst von stromlinienförmigen Hochgeschwindigkeitszügen»: So seien etwa die grossen Senk-Fenster Ausdruck dafür, dass das «Fahrerlebnis und die Aussicht auf die atemberaubende Landschaft zentrale Elemente der Fahrzeuggestaltung» seien.

Eine Million Kilometer

In der gleichen Woche, in der die Rigi Bahnen mit den neuen Zügen die Zukunft feierte, zelebrierte sie auch die Vergangenheit: Die roten Triebwagen eins und drei stehen offiziell seit 1. Oktober 1937 für die Rigi Bahnen im Einsatz und haben kürzlich praktisch zeitgleich die Millionenmarke auf dem Tacho geknackt , teilte das Unternehmen am Freitag mit . « Das sind fantastische Zahlen und zeigen auf, welch treue Dienste die Motorwagen in den vergangenen Jahrzehnten geleistet haben » , schrieben die Rigi Bahnen. Einer der beiden Kilometer-Millionäre wird auch weiterhin am Berg eingesetzt, nachdem die neuen Triebzüge ab 2022 in Betrieb sind, hiess es auf Anfrage bei den Rigi Bahnen.