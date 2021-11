Rihanna designt Pyjama mit Ausschnitt am Po

Cut-Outs – also Ausschnitte und Löcher an Kleidungsstücken, wo man sie sonst nicht vermutet – sind in der Mode gerade ein grosses Thema. Rihanna toppt mit ihrer neusten Kreation alles, was bisher an Entwürfen dagewesen ist. Die Musikerin teilte in ihrer Instagram-Story kürzlich einen neuen Entwurf für ihre Savage x Fenty Kollektion: ein Schlafanzug mit Popo-Ausschnitt.