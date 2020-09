Am Freitagabend in Santa Monica, Los Angeles: Sängerin Rihanna versteckt sich in ihrem Cadillac Escalade, während Assistenten ihr Essen und Getränke im italienischen Restaurant Giorgio Baldi holen. Als sie die Sonnenbrille abnimmt, kommen blaue Flecken und eine Schwellung im Gesicht zum Vorschein.

Eigentlich wollte sich Sängerin Rihanna (32) am Freitagabend ja einfach bloss bei einem Italiener in Santa Monica einen Late-Night-Snack gönnen. Lange unbemerkt blieb die 32-Jährige in ihrem Luxusauto allerdings nicht: Die Paparazzi vor Ort drückten genau in jenem Moment ab, als Riri ihre Sonnenbrille weglegte.