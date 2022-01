Mit Rapper A$AP Rocky - Rihanna erwartet ihr erstes Kind

Die Sängerin zeigte sich über das Wochenende in New York mit Babybauch. Sie und ihr Partner A$AP Rocky erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Ihr erstes Kind erwartet Rihanna mit Rapper A$AP Rocky. In einen dicken Wintermantel eingepackt wurde die Sängerin nur wenige Tage zuvor in New York gesichtet.

Darum gehts Sängerin Rihanna (33) und Rapper A$AP Rocky (33) erwarten ihr erstes Kind.

Das Paar hat die frohe Botschaft zwar noch nicht bestätigt, doch Paparazzi-Aufnahmen zeigen sie mit riesigem Babybauch in New York.

Was für eine Überraschung: Sängerin Rihanna (33) und Rapper A$AP Rocky (33) erwarten ihr erstes Kind. Das Paar hat die frohe Botschaft zwar noch nicht persönlich bestätigt, doch Bilder aus ihrem aktuellen Kurzurlaub in New York sprechen für sich.

Trotz der eisigen Kälte wählte die Musikerin zum Spazieren eine lange pinkfarbene Jacke, die nur mit einem Knopf geschlossen wurde. Dabei lugte ihr deutlicher, nackter Babybauch hervor. Zu dem auffälligen Outfit wählte die «Umbrella»-Sängerin eine lange Kette, die den Bauch zusätzlich umspielte.

Über eine mögliche Schwangerschaft der Musikerin spekulieren Fans seit Wochen. Anfang des Monats wurde das Paar im angesagten italienischen Restaurant «Carbone» in New York gesehen. Dort versuchten sie anscheinend gar nicht erst, die Schwangerschaft zu verheimlichen. «Rihanna trank ganz offensichtlich Mineralwasser und rieb sich offen ihren Babybauch», sagte ein Gast zu «Page Six». «Einmal ist sie aufgestanden und musste den Bauch an der Seite des Tisches entlang manövrieren», erinnerte sich der Besucher.

In letzter Zeit war die aus Barbados stammende Sängerin immer mehr mit weiten Outfits in der Öffentlichkeit aufgetreten. Die Gerüchteküche wurde damit immer weiter befeuert. Bereits im November 2021 spekulierte die Presse, nachdem sie in ihrer Heimat den National Hero Award entgegengenommen hatte und unter ihrem eng anliegenden Kleid ein Bauchansatz zu sehen war.

«Ich denke, ich wäre ein toller Papa»

Im Mai vergangenen Jahres hatte A$AP Rocky im «GQ»-Männermagazin über Rihanna gesprochen und von ihr geschwärmt. «Sie ist die Liebe meines Lebens. Meine Dame», sagte er damals. «Ich denke, wenn du es weisst, dann weisst du es. Sie ist die Richtige», betonte Rocky im Gespräch. Auch über die Familienplanung sprach er. «Ich denke, ich wäre ein unglaublicher, bemerkenswerter und generell toller Papa», behauptete der Musiker. Wie es scheint, darf der Rapper schon bald sein Papi-Können unter Beweis stellen.