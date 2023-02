«Meine Werte haben mich nicht verlassen» – Rihanna nimmt Stellung zur Halbzeitshow

Halbzeitshow : Rihanna tritt bei der Superbowl auf – wie kam es zu dieser Kehrtwende?

«Die grösste Bühne der Welt» wird die Halbzeitshow des Superbowls genannt. Am Sonntag soll Rihanna sie füllen – auch wenn sie dies vor kurzem noch gar nicht wollte.

Am Sonntag tritt Rihanna am Superbowl auf.

Vor knapp vier Jahren sagte Rihanna, sie habe das Angebot, beim Superbowl zu spielen, abgelehnt. «Es gibt Dinge innerhalb dieser Organisation, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin – und ich hatte nicht vor, ihnen in irgendeiner Weise zu Diensten zu sein», sagte der Popstar damals der «Vogue» über die Nordamerikanische Footballliga NFL und ihr Angebot für eine Halbzeitshow. Rihannas Kritik richtete sich damals gegen den Umgang der NFL mit strukturellem Rassismus. Für 2023 sagte sie aber nun zu. Am Sonntagabend (US-Zeit) wird die «Umbrella»-Sängerin auf der «grössten Bühne der Welt» stehen.

Eine direkte Antwort auf die Kontroverse bleibt Rihanna bei der gelenkten Pressekonferenz wenige Tage vor der grossen Show schuldig. «Viele meiner Werte haben mich nie verlassen. Viele der Lektionen, die ich in meinen frühesten Jahren gelernt habe, habe ich nie vergessen», sagt die 34-Jährige aus Barbados nur. Und will lieber über den womöglich grössten Auftritt ihres Lebens reden: Sie werde bei der Show herumlaufen und versuchen, ein zweistündiges Konzert in ein 13-Minuten-Medley zu packen. «Und ob es floppt oder ein Erfolg wird – ich stehe dafür mit meinem Namen.»