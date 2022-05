Hello, Baby : Rihanna und A$AP Rocky sind Eltern eines Buben geworden

Ihren kugelrunden Babybauch werden wir vermissen: Laut US-Medien brachte die 34-jährige Rihanna in Los Angeles einen Buben zur Welt.

Der Name des Neugeborenen wurde zunächst nicht bekannt.

Das Kind soll in Los Angeles zur Welt gekommen sein.

Rihanna und A$AP Rocky sind Eltern geworden. Laut dem US-Klatschportal TMZ hat die Sängerin einen Buben zur Welt gebracht. Insider verrieten, dass das Baby am 13. Mai in Los Angeles geboren wurde. Es ist das erste Kind des Paares. Der Name des Babys ist noch nicht bekannt. Auf den Social-Media-Kanälen der Sängerin herrscht Funkstille.