Mit Verlust: Rihanna verkauft ihre Villa in den Hollywood Hills los

Billardraum und Gästehaus

Das ist aber natürlich längst nicht alles. Wie es sich für Luxusvillen gehört, fehlt es einem auch in dieser an nichts: Es gibt ein Heimkino, einen Billardraum, ein Gym, sowie eine separate Garage mit einem Gästehaus.

Elegant-moderne Einrichtung

Rihannas Immobilienportfolio ist damit übrigens nur unwesentlich kleiner geworden. Die 34-Jährige besitzt unter anderem ein 13-Millionen-Anwesen in Beverly Hills und das Nachbarhaus der nun verkauften Villa. Ihr Hauptwohnsitz ist aber weiterhin eine riesige Eigentumswohnung im bei Promis beliebten Hochhaus The Century in New York.