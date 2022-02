Rihanna zeigt erstmals ihren Babybauch auf Instagram

1 / 6 Rihanna postet das erste Babybauchfoto auf Instagram. 8,8 Millionen Likes erreichte der Schnappschuss aus dem heimischen Badezimmer bereits. Instagram/badgalriri Anfang Woche wurde die Schwangerschaft mit diesen professionell aufgenommenen Fotos aus New York öffentlich. Instagram/badgalriri Ihr erstes Kind erwartet Rihanna mit Rapper A$AP Rocky. imago images/Future Image

Darum gehts Rihanna ist schwanger.

Zusammen mit ihrem Freund A$AP Rocky erwartet die Sängerin ihr erstes Kind.

Erst Anfang der Woche wurde die Schwangerschaft dank Paparazzi-Bilder öffentlich.

Nun legt die 33-Jährige selbst mit einigen Fotos ihres Babybauches auf Instagram nach.

Nachdem Anfang Woche ihre Schwangerschaft mit Paparazzi-Bildern aus New York publik gemacht wurde, legt Rihanna nun selbst nach. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin erstmals selbst einige Fotos, auf denen sie den rund 120 Millionen Followerinnen und Followern ihren deutlich gewachsenen Babybauch präsentiert.

Das erste Foto entstand offenbar im heimischen Badezimmer. Die 33-Jährige hebt mit orangefarbenen Handschuhen ein weites Football-Trikot hoch, um ihren Bauch in Szene zu setzen. In den nachfolgenden Slides sind dann die Aufnahmen auf den Strassen in New York zu sehen, mit denen ihre Schwangerschaft am Montag verkündet wurde. «Wie die Gang zum Black History Month angetreten ist», kommentiert Rihanna ihren neuen Post – und meint damit sichtlich ihren Freund und Bald-Papi A$AP Rocky und das noch ungeborene Kind.

Der Post sorgt bereits nach kürzester Zeit für Begeisterung. Unter den Kommentaren finden sich zahlreiche berühmte Gratulanten, wie etwa Model Gigi Hadid. «Drei Engel», schrieb die 26-Jährige und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Innerhalb von nur vier Stunden sammelten die Bilder über 8,5 Millionen Likes.

Rihanna befeuerte Schwangerschaftsgerüchte

Über eine mögliche Schwangerschaft der Musikerin spekulieren Fans seit Wochen. Anfang des Monats wurde das Paar im angesagten italienischen Restaurant «Carbone» in New York gesehen. Dort versuchten sie anscheinend gar nicht erst, die Schwangerschaft zu verheimlichen. «Rihanna trank ganz offensichtlich Mineralwasser und rieb sich offen ihren Babybauch», sagte ein Gast zu «Page Six». «Einmal ist sie aufgestanden und musste den Bauch an der Seite des Tisches entlang manövrieren», erinnerte sich der Besucher.

In letzter Zeit war die aus Barbados stammende Sängerin immer mehr mit weiten Outfits in der Öffentlichkeit aufgetreten. Die Gerüchteküche wurde damit immer weiter befeuert. Bereits im November 2021 spekulierte die Presse, nachdem sie in ihrer Heimat den National Hero Award entgegengenommen hatte und unter ihrem eng anliegenden Kleid ein Bauchansatz zu sehen war.

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.