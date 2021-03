«Uns wird beigebracht, dass der Tod ein morbides Thema ist, über das man nicht spricht. Oder wir haben so viel Angst davor, dass wir selbst nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen... Selbstverständlich passiert es irgendwann, und dann sind wir meistens sehr schlecht darauf vorbereitet», schreibt die Schauspielerin am Montag unter dem Insta-Post, in dem sie ihre abgeschlossene «Death Doula»-Ausbildung ankündigt.

Jetzt hat sich die Tochter von Lisa Marie Presley zur «Death Doula» ausbilden lassen. Das ist eine Art Sterbebegleitung, die Menschen am Ende ihres Lebens dabei hilft, sich auf den Tod vorzubereiten. Etwa so, wie Geburtshelfende beim Eintritt ins Leben assistieren. Den Grund für ihre Ausbildung erläutert die «Mad Max»-Schauspielerin am Montag auf Instagram: «Uns wird beigebracht, dass der Tod ein morbides Thema ist, über das man nicht spricht. Oder wir haben so viel Angst davor, dass wir selbst nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen... Selbstverständlich passiert es irgendwann, und dann sind wir meistens sehr schlecht darauf vorbereitet»