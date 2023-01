Riley Keough zollt Lisa Marie Presley vor der Beerdigung Tribut

Emotionaler Insta-Post : Riley Keough zollt Mama Lisa Marie Presley kurz vor der Beerdigung Tribut

Am 12. Januar starb Lisa Marie Presley infolge eines Herzstillstands. Am Sonntag findet die Trauerfeier statt. Davor gedenkt Tochter Riley Keough in einem emotionalen Post ihrer Mama.

Darum gehts Am Donnerstag, 12. Januar 2023 verstarb Lisa Marie Presley im Alter von 54 Jahren an einem Herzstillstand.

Das einzige Kind der Musiklegende Elvis Presley wird heute auf dem Familienfriedhof auf dem Graceland-Anwesen in Memphis beerdigt.

Vor der Trauerfeier wandte sich ihre älteste Tochter Riley Keough (33) erstmals an die Öffentlichkeit.

Der im Alter von nur 54 Jahren verstorbenen Elvis-Tochter Lisa Marie Presley soll am Sonntag, ab 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit, mit einer öffentlichen Trauerfeier in Graceland gedacht werden. Zu der Beerdigung auf dem Elvis-Anwesen in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee werden Familie, Freunde, Fans und Schaulustige erwartet. Anschliessend sollen alle Gäste gemeinsam zum Grab von Presley ziehen, das sich auf dem Gelände in der Nähe des Grabs ihres Vaters, der Rock’n'Roll-Legende Elvis Presley, befindet.

Statt Blumen wünsche sich die Familie Presley von allen, die etwas geben wollten, Spenden für die Presley-Stiftung, hiess es in einer Mitteilung der Hinterbliebenen. Mit dem Geld wolle die Stiftung dann ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen, die sich Kinderprogrammen, der Kunst oder Bildung widmen.

Neben ihren Liebsten wird Lisa Marie Presley auf dem Familienfriedhof ihre letzte Ruhe finden. Imago

Riley Keough gedenkt ihrer Mutter Lisa Marie Presley

Am Samstagabend, nur kurz vor der geplanten Gedenkfeier, wandte sich ihre älteste Tochter Riley Keough erstmals auf Instagram an die Öffentlichkeit. Die 33-Jährige postete ein rührendes Foto aus Kindertagen, das sie gemeinsam mit ihrer Mutter zeigt. Auf dem Bild schaut Riley zu ihrer Mama hoch, die liebevoll ihren Kopf zu ihrer Tochter geneigt hat. Den Beitrag versieht sie schlicht mit einem roten Herz-Emoji.

Ihre Teenie-Zwillinge sollen zu Papa kommen

Die Sängerin Lisa Marie Presley, das einzige Kind aus der Ehe von Elvis und Priscilla Presley, war am Donnerstag nach einem medizinischen Notfall in ihrem Haus in Kalifornien gestorben. Schauspielerin Priscilla Presley (77) hatte den Tod ihrer Tochter bekannt gegeben.

Die vier Mal geschiedene Elvis-Tochter hinterlässt ihre 14-jährigen Zwillingstöchter Finley und Harper aus ihrer vierten Ehe mit Michael Lockwood (61). Die Zukunft der beiden ist ungewiss. Nun berichtet TMZ, dass das Sorgerecht für die Mädchen an ihren Vater übergeht. «Die Kinder haben selber klargemacht, dass sie Vollzeit bei ihrem Vater leben möchten. Sie leben schon seit dem Tod ihrer Mutter bei Michael und fühlen sich wohl», sagt eine Quelle des People-Portals.

