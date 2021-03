Um den Komiker war es in den letzten Wochen still geworden, kürzlich äusserte er sich aber in einem Facebook-Kommentar zum Thema: Rima rechtfertigt darin Äusserungen bezüglich der Corona-Politik.

Nach kritischen Äusserungen zu den Corona-Massnahmen in sozialen Medien oder auch an einer Demo in Zürich und nach Gerüchten um eine Covid-19-Erkrankung ist es still geworden um Komiker Marco Rima (59). Kürzlich meldete er sich in einem Kommentar auf Facebook zu Wort, berichtet Nau.ch.