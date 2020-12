Gut die Hälfte will sich impfen lassen

Im Rahmen der Nachwahlbefragung zu den Abstimmungen am 29. November haben Tamedia und 20 Minuten 14’470 Personen nach verschiedenen Aspekten der Corona-Krise befragt. 53 Prozent antworteten auf die Frage, ob sie sich freiwillig impfen lassen würden, sobald ein Impfstoff bewilligt ist, mit e her Ja oder Ja. 42 Prozent sagten Nein oder e her Nein, 5 Prozent machten keine Angaben. Anders sieht es bei der Impfpflicht aus: Nur 22 Prozent befürworten die Einführung einer Impfpflicht. Dagegen sagten 75 Prozent e her Nein oder Nein. Eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen wie das Gesundheitspersonal befürworten 45 Prozent der Befragten, 52 lehnen sie ab.