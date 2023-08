Rimini IT: Pool-Düse saugt Haare ein – Mädchen (12) aus Schweiz im Koma

Im italienischen Misano Adriatico nahe Rimini kam es am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem schweren Badeunfall. Ein zwölfjähriges Mädchen – mit in der Schweiz lebenden Eltern – verfing sich in einem Schwimmbad mit seinen Haaren in einer Absaugdüse und drohte zu ertrinken, teilte die italienische Nachrichtenagentur Ansa mit. Nach neuesten Angaben befinde sie sich im Spital im Koma. Der Zustand des Kindes sei ernst, aber inzwischen nicht mehr lebensbedrohlich.