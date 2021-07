Unbewilligte «Mass-voll» Demo in Luzern - Rimoldi droht weitere Strafanzeige

Dem Massnahmen-Kritiker Nicolas A. Rimoldi, Co-Präsident des Vereins «Mass-voll», droht nun eine weitere Strafanzeige. Die Stadt Luzern will Anzeige gegen ihn und seine Anhängerinnen und Anhänger erstatten, da diese am vergangenen Montag eine unbewilligte Demonstration mit rund 300 Personen in Luzern durchgeführt haben.

Bereits zuvor wurden in Luzern wöchentliche Protest-Abendspaziergänge jeweils an Montagen von dem Verein «Mass-voll» durchgeführt. Eine weitere unbewilligte Demonstration fand in Luzern am vergangenen Montag statt.