Rinderwahnsinn bei Kuh im Bündnerland nachgewiesen

Bei einer Routine-Kontrolle wurde bei einer Kuh in der Schweiz ein atypischer Fall von Boviner Spongiformer Enzephalopathie nachgewiesen.

Im Rahmen der routinemässigen BSE-Überwachung hat das untersuchende Labor bei einer zur Schlachtung angemeldeten zwölfjährigen Kuh Boviner Spongiformer Enzephalopathie, auch als Rinderwahnsinn bekannt, nachgewiesen. Die anschliessenden Analysen haben ergeben, dass es sich dabei um einen atypischen Fall handelt. Der Schlachttierkörper wurde fachgerecht entsorgt und verbrannt. Somit sei sichergestellt, dass kein Fleisch in die Lebensmittelkette gelangt ist, wie der Bundesrat in seiner Mitteilung schreibt.

Spontane Rinderwahnsinn-Fälle möglich

Im Unterschied zur klassischen BSE kann die atypische BSE spontan und ohne Zusammenhang mit Tiermehl in Futtermitteln auftreten. Seit dem 1. Dezember 1990 ist in der Schweiz die Verfütterung von Tiermehl an Wiederkäuer verboten.