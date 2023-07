New York: Ring von Tupac Shakur für eine Million Dollar versteigert

Die Polizei hat vor Kurzem in Nevada die Ermittlungen wieder aufgenommen.

1996 wurde der damals 25-jährige US-Rapper Tupac Shakur in Las Vegas auf offener Strasse erschossen.

Ein Ring, den der 1996 gestorbene Rapper Tupac Shakur selbst entworfen und bei seinem letzten öffentlichen Auftritt getragen hat, ist in New York für rund eine Million Dollar versteigert worden. Bei der Versteigerung habe es einen «entschlossenen Wettkampf zwischen Bietern» gegeben, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Dienstag mit. Wer den Ring letztendlich für 1,016 Millionen Dollar kaufte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.