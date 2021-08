Riskantes Festessen - Ringelnatter von Strasse gerettet, als sie gerade eine Kröte verschlingt

Harmlose Schlangen

Die Ringelnatter gehört zu den ungiftigen Schlangen in der Schweiz. Während die beiden heimischen Giftschlangen, die Aspisviper und die Kreuzotter, schlitzförmige Pupillen und einen eher kantigen Kopf besitzen, erkennt man Nattern relativ gut an den runden Pupillen und dem rundlichen Kopf. Ringelnattern sind exzellente Schwimmerinnen und halten sich gern in der Nähe von Gewässern aller Art auf. Frösche und Kröten stehen zuoberst auf ihrem Speiseplan. Aber auch Kleinsäugern, Fischen und Vögeln sowie Eidechsen und Wirbellosen sind sie nicht abgeneigt. Die Ringelnatter ist auf der schweizerischen Roten Liste der Reptilien als stark gefährdet eingestuft.