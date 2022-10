Nachfolger von Liz Truss : Rishi Sunak (42) wird der neue britische Premierminister

Ex-Finanzminister Rishi Sunak wird neuer Premierminister von Grossbritannien. Seine einzige Rivalin Penny Mordaunt zog zuvor ihre Kandidatur im parteiinternen Rennen um die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Liz Truss zurück, wie sie am Montag bekannt gab. Sunak habe ihre «volle Unterstützung», schrieb die amtierende Ministerin für Parlamentsfragen bei Twitter.

Damit ist der Weg für den 42-jährigen Sunak frei. Als Sohn indischer Einwanderer wird der in Southampton geborene Sunak der erste britische Regierungschef, der einer ethnischen Minderheit in Grossbritannien angehört. «Rishi Sunak ist zum Chef der Konservativen Partei gewählt worden», bestätigte der Chef des zuständigen Fraktionskomitees, Graham Brady, in London.