Nato-Generalsekretär : Risiko eines russischen Grossangriffs auf die Ukraine ist «sehr hoch»

Russland ziehe keine Truppen ab, sondern «es kommen neue hinzu», sagt der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview.

Bei Gefechten im Osten der Ukraine ist am Samstag ein weiterer ukrainischer Soldat getötet worden. Nach aktuellen Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gab es zuletzt eine «dramatische Zunahme» der Angriffe entlang der Frontlinie in der Ost-Ukraine.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg befürchtet einen Grossangriff Russlands auf die Ukraine. «Das Risiko eines Angriffs ist sehr hoch», sagte Stoltenberg am Samstag in den ARD- «Tagesthemen». «Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Russland einen vollständigen Angriff auf die Ukraine plant.»

«Beunruhigende Zeichen»

Ein massiver russischer Truppenaufmarsch mit nach westlichen Angaben inzwischen rund 150’000 Soldaten schürt seit Wochen Befürchtungen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine. US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag gesagt, er rechne mit einem Angriff «in den kommenden Tagen».

Nato-Büro in Kiew

Die Nato zog am Samstag aus Sicherheitsgründen ihre Mitarbeiter aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew ab. Sie werden ins westukrainische Lemberg (Lwiw) und nach Brüssel verlegt, wie ein Nato-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Sicherheit der Mitarbeiter habe «oberste Priorität». Zuvor hatten bereits mehrere westliche Länder ihre Diplomaten aus der ukrainischen Hauptstadt abgezogen. Auch Deutschland reduzierte sein Botschaftspersonal in Kiew.

Die Nato unterstütze die Ukraine bei Reformen, um sie einer Mitgliedschaft in dem Bündnis näher zu bringen. Es sei aber nie ein «Zeitrahmen» in Aussicht gestellt worden, sagte Stoltenberg. Es gehe in der aktuellen Krise auch weniger «um die Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato», sondern darum, «ob wir es akzeptieren, dass eine Grossmacht wie Russland versucht, einem anderen Land zu diktieren, was es tun kann und nicht tun kann, mit Gewalt».