Unfalltod von Bruno R.

«Risiko für Zugchefs besteht weiterhin»

Die Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat ihren Schlussbericht zum tödlichen Arbeitsunfall eines Zugchefs im August 2019 in Baden AG veröffentlicht. Einige Probleme seien noch immer ungelöst.

Gedenken an einen tragischen Tod: Blumen am Bahnhof Baden.

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall eines Zugchefs im August 2019 in Baden AG haben die SBB die Empfehlungen der Behörden umgesetzt und den Abfahrtsprozess angepasst. Gemäss der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) besteht in einem Fall weiterhin ein «Sicherheitsdefizit».

Die Sust sieht das Restrisiko in ihrem am Dienstag veröffentlichen Schlussbericht zum tödlichen Arbeitsunfall in Bahnhöfen, bei denen die Abfahrtserlaubnis für Pendelzugskompositionen mit dem Einheitswagen IV noch mittels Abfertigungsskasten erteilt wird. In diesen Bahnhöfen erteilt der Zugchef die Abfahrtserlaubnis, bevor er in den Zug einsteigt und seine Türe schliesst.