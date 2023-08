Risiko Geschmacksstoffe: Fachleute warnen vor der «Vape-Zunge»

Ob Wassermelone oder Piña Colada: Statt nach Tabak schmecken die meisten E-Zigaretten nach süssen Aromen. Anders als in klassischen Zigaretten wird beim Vaping kein Tabak verbrannt, sondern eine Flüssigkeit erhitzt, verdampft und inhaliert. Diese Flüssigkeit enthält Nikotin, Chemikalien und Geschmacksstoffe, die nach einer Auszeit am Strand statt nach Sucht schmecken.

Eine davon ist die sogenannte Vape-Zunge. Dr. med. Christoph Zeller von der Praxis am Bahnhof in Rüti ZH erklärt, was dahintersteckt.