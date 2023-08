Hautkrebs: Darum musst du die ABCDE-Regel kennen

Welche Arten von Hautkrebs gibt es?

Man unterscheidet zwischen weissem und schwarzem Hautkrebs . Zu ersterem zählt etwa das Basalzellkarzinom (Basaliom), dem weltweit häufigsten Hauttumor. Bei diesem verändert sich das Gewebe direkt unter der Oberhaut, entlang der Haarfollikel. Auch das Plattenepithelkarzinom (Spinaliom) fällt in die Kategorie weisser Hautkrebs . Hierbei befinden sich die Schädigungen der Hautzellen näher an der Hautoberfläche. Im Gegensatz zum Basaliom neigt das Plattenepithelkarzinom eher dazu, Metastasen zu bilden.

Schwarzer Hautkrebs, auch (malignes) Melanom genannt, entsteht in der Basalzellschicht der Oberhaut in den dort ansässigen Pigmentzellen der Haut (Melanozyten). Er entwickelt sich langsam über Monate oder Jahre und wird schliesslich auf der Hautoberfläche sichtbar – meist als unregelmässiger, schwarzer Fleck. Im Gegensatz zum weissen Hautkrebs kann der schwarze Hautkrebs an jeder beliebigen Körperstelle auftreten, nicht nur an den Körperstellen, die häufig der Sonne ausgesetzt sind, den sogenannten Sonnenterrassen des Körpers.