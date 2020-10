0,003 Prozent Partikel

So sollen lediglich 0,003 Prozent der infizierten Luftpartikel in die Atmungszone eines Passagiers gelangen können. Gemessen wurde unter der Annahme, dass das ganze Flugzeug vollständig ausgebucht ist. Insofern bestehe auch für den direkten Sitznachbar eines Corona-Infizierten eine geringe Ansteckungsgefahr, so die Studie.

Bei der Studie von US-Verteidigungsministerium und United Airlines handelt es sich um die bislang grösste Analyse von Luftströmen in Passagierflugzeugen. Innerhalb eines halben Jahres machten Wissenschaftler 300 Tests während 38 Stunden in der Luft und 45 Stunden am Boden. Dafür wurden Boeing-Maschinen vom Typ 777 und 767 von United Airlines verwendet. Auf den Sitzen wurden Puppen installiert und mit einem Aerosolgenerator ausgestattet, um Atmung und Husten zu simulieren. Bei jedem Test strömten 180 Millionen Partikel in die Kabine. So viele Partikel werden ausgestossen, wenn man tausendmal hustet.

Grund seien in erster Linie die Belüftungssysteme an Bord. Die Luft werde in Flugzeugen schnell ausgetauscht und zirkuliere von oben nach unten. Dabei kämen zusätzlich spezielle Luftfilter zum Einsatz. Bei den Tests für die Studie seien Partikel in der Luft innerhalb von sechs Minuten aus der Kabine herausgefiltert worden. Laut Studie soll die Luft in Flugzeugen so sicher sein wie in keinem anderen geschlossenen Raum.