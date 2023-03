Risikogeschäfte, hohe Boni und ewige Skandale bei der Credit Suisse

Mit Risikogeschäften ins Abseits manövriert

Die Credit Suisse hat sich mit jahrelangem Missmanagement und Risikogeschäften selbst ins Abseits manövriert. Die Bank war jüngst bei den Risikogeschäften des Hedgefonds Archegos und der Greensill-Fonds dabei und verlor bei deren Zusammenbruch viel Geld. «Die Credit Suisse hat aus Renditeappetit in grösserem Ausmass neben den soliden und volkswirtschaftlich wichtigen Kerngeschäften auch in grösserem Ausmass risikoreichere Geschäfte getätigt», sagt Bernhard Koye, Leiter des Swiss NextGen Finance Instituts und Forscher von zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen von Finanzdienstleistern. Eine nachhaltigere Unternehmens- und Risikosteuerung hätte diese Art von Risikogeschäften anders bewertet: «Wenn eine Unternehmenskultur stark auf extrinsische Anreize wie hohe Boni setzt, steigt der Risikoappetit und die Risikobereitschaft - daher wurden meiner Meinung nach die Risiken dieser Geschäfte zu unkritisch bewertet», so Koye. Der «Tages-Anzeiger» hat aus den Geschäftsberichten errechnet, dass die Bank seit 2013 zwar kumuliert 3,2 Milliarden Franken Verlust machte, die Top-Manager aber im selben Zeitraum 32 Milliarden Franken an Boni einsteckten.

Die ewigen Skandale

Ein internationales Recherche-Netzwerk veröffentlichte die «Suisse Secrets». Die Enthüllungen werfen der CS vor, über Jahre Autokraten, Drogendealer sowie mutmassliche Kriegsverbrecher und Menschenhändler als Kunden akzeptiert zu haben. Auch die Führungsriege der Credit Suisse stand in den Schlagzeilen. So musste CEO Tidjane Thiam im Februar 2020 gehen, nachdem unter seiner Ägide ehemalige Mitarbeiter beschattet wurden. Verwaltungsratspräsident António Horta-Osório stolperte über nicht eingehaltene Quarantäne-Regeln und erklärte im Januar 2021 nach nur acht Monaten im Amt seinen Rücktritt.

Alarmzeichen nicht ernst genug genommen

Laut Koye verzeichnet die Credit Suisse seit 2013 konstant tiefe Börsenwerte: «Das waren klare Zeichen, dass der Markt das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit der CS graduell verloren hat. Diese Marktsignale und Alarmzeichen wurden von der Credit Suisse zu lange nicht ernst genug genommen.» Die zweitgrösste Schweizer Bank habe dabei weder Transformationsfähigkeit in Richtung eines nachhaltigen Bankgeschäfts gezeigt, noch den Abgang der Kundschaft, die ihre Konten auflösten und ihre Vermögenswerte in immer grösserem Ausmass zu anderen Banken transferieren begannen, wirklich ernst genommen. «Das Vertrauen in die Unternehmensführung und die Bank als Ganzes wurde stetig weiter geschwächt. Die Nomination des aktuellen CEO Ulrich Körner, der die nachhaltige Unternehmensausrichtung sofort und konsequent zu treiben begann, kam im Nachhinein betrachtet zu spät», so Koye.