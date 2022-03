Maskenpflicht  – Risikogruppen fordern einen Maskenwagen im Zug 

Denn der Bundesrat hebt voraussichtlich die Maskenpflicht per 1. April 2022 im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen auf.

In einer Woche hebt der Bundesrat die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitsinstitutionen wohl auf. Dies hat er so angekündigt, am 30. März fällt der definitive Entscheid. Ab dem 1. April muss also voraussichtlich nirgends mehr eine Maske getragen werden. Freude herrscht – jedoch nicht bei allen.