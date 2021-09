FDA hat entschieden : Risikopatienten können sich in den USA die Booster-Impfung abholen

Die USA haben einen ersten Corona-Impfstoff für Auffrischungen bei Älteren zugelassen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte das Vakzin von Biontech/Pfizer.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte den Impfstoff von Biontech/Pfizer am Mittwoch für Personen über 65 Jahre, Erwachsene mit hohem Risiko für eine schwere Erkrankung sowie für Personen in Berufen mit hohem Ansteckungsrisiko. Diese können sich sechs Monate nach der zweiten Impfung nun eine dritte Dosis spritzen lassen.

Zu den Beschäftigten mit hohem Infektionsrisiko zählte die FDA unter anderem «Beschäftigte im Gesundheitswesen, Lehrer und Kindertagesstättenpersonal, Beschäftigte in Lebensmittelgeschäften und in Obdachlosenheimen oder Gefängnissen».

Grosse Auffrischungsaktion für die Impfstoffe Pfizer und Moderna

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte bereits zugesichert, dass ab der Woche des 20. Septembers eine gross angelegte Auffrischungsaktion für die Impfstoffe von Pfizer und Moderna für alle US-Bürgerinnen und-Bürger starten würde, deren zweite Impfung acht Monate zurückliegt. Die zuständige Behörde FDA war somit in der Zwickmühle, ob sie der Regierung oder der Expertenempfehlung folgen sollte.

Sie argumentieren zudem, der Schwerpunkt müsse darauf liegen, nicht geimpfte Menschen zu impfen – in den USA, aber auch in Entwicklungsländern, wo ein Mangel an Impfstoffen herrscht.