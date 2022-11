Zürich: Impfung gegen Affenpocken ab Dienstag erhältlich

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich teilte am Mittwoch mit, dass die Anmeldung für eine Impfung gegen Affenpocken per sofort möglich sei.

Ab Dienstag, dem 15. November, können sich Personen, denen eine Impfung empfohlen wird, gegen Affenpocken impfen lassen. Dies teilte der Kanton Zürich am Mittwoch mit. Für einen Impftermin könne man sich per sofort online auf dem Anmeldeportal des Gesundheitszentrums Checkpoint sowie des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (EBPI) anmelden.

Impfung für drei Bevölkerungsgruppen empfohlen

Auch empfehlen die Bundesbehörden die Impfung für Kontaktpersonen von erkrankten Personen, sodass Infektionsketten unterbrochen werden könnten. So soll die Weitergabe des Virus an Kinder, Schwangere und Risikopatientinnen und -patienten vermieden werden. Bewohnende der Kantone Glarus, Schaffhausen, Schwyz und Zug können die Impfung gegen Affenpocken ebenfalls in Zürich in Anspruch nehmen.