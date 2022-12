Kanton Schwyz: Wer im Schnee wie ein Rallyefahrer driftet, riskiert eine Anzeige

Die winterlichen Verhältnisse auf den Strassen verlocken Autofahrer zum Driften: «Oft dienen dazu verkehrsarme Strassenabschnitte und Parkplätze in höher gelegenen Regionen», teilt die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mit. Meistens wird laut Polizei am späten Abend oder in der Nacht gedriftet.