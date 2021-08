Vorhersagen werden möglich : Risikotests bezüglich schwerem Verlauf könnten Impfskeptiker umstimmen

Forscher haben genetische Risikofaktoren für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung ermittelt. Dies könnte helfen, neue Behandlungsmethoden zu finden – und Impfskeptiker dazu bringen, ihre Meinung zu ändern.

Laut einem im Fachblatt «Nature» publizierten Artikel haben Forscherteams rund um den Globus die Genome von Covid-Patienten und -Patientinnen untersucht, um Hinweise darauf zu finden, welche Personen einen schweren Verlauf der Krankheit zu erwarten haben. Das Ergebnis wurde im selben Medium bereits anfangs Juli publiziert: Rund zwölf Gensequenzen wiesen eine «starke statistische Verbindung» zu den Chancen einer Person auf, starke Krankheitssymptome zu entwickeln. «Es gab in der Tat einige Genvarianten, die hinsichtlich Covid-19 besonders relevant sind», so Guillaume Butler-Laporte, Infektiologe an der McGill-Universität in Montreal. «Wir hätten nicht erwartet, so klare Ergebnisse zu erhalten.» Dutzende von im Netzwerk Covid-19 Host Genetics (HGI) zusammengeschlossene Institutionen hatten insgesamt 50’000 Datensätze ausgewertet und eine Zusammenfassung aus 46 Studien erstellt.