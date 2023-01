Belgien testet Abwasser bei Flügen aus China

Europäische Union : Riskante Corona-Varianten – Belgien will Abwasser von China-Fliegern testen

Mehrere EU-Mitgliedstaaten wollen Reisende aus China stärker auf das Coronavirus testen. Belgien will das Abwasser von ankommenden Flugzeugen aus China testen.

Reisende aus China kommen in Paris an.

In Frankreich zum Beispiel muss man nach der Landung einen Test machen.

Die EU-Staaten wollen sich am Mittwoch erneut um eine gemeinsame Strategie im Umgang mit der chinesischen Corona-Politik bemühen. Dabei geht es um die Frage, ob und wie die Behörden Flugpassagiere aus China auf neue Varianten des Coronavirus testen sollten. Mehrere Mitgliedsländer haben in der vergangenen Woche bereits eigenständige Schritte ergriffen.

Belgien zum Beispiel will bei aus China eintreffenden Flugzeugen das Abwasser auf Hinweise von neuen, möglicherweise bedrohlichen Virus-Varianten prüfen. Besucher aus dem Reich der Mitte, die sich nicht wohlfühlen, werden darum gebeten, einen Test auf das Virus zu machen.

Andere EU-Staaten führen obligatorische Tests ein

Die französische Regierung verlangt neu negative Tests und appelliert an ihre Bürger, vermeidbare Reisen nach China zu unterlassen. Das westeuropäische Land führt zudem auf Flügen von China nach Frankreich wieder eine Maskenpflicht ein.

Marokko verhängt einen Einreisestopp

Kanada will das Abwasser aller internationalen Flüge, die in Vancouver oder Toronto landen, auf neue Covid-Varianten prüfen. Zusätzlich verlangt die kanadische Regierung einen negativen Corona-Test für Reisende aus China.

Marokko ging am Samstag sogar noch einen Schritt weiter: Ab dem 3. Januar dürften von China aus gestartete Reisende, «egal, welcher Nationalität,» überhaupt nicht mehr einreisen. Die marokkanische Regierung will eine neue Corona-Infektionswelle im Land «mit all ihren Folgen» verhindern.