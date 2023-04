Titandioxid: Sind Zahnpasta und Lippenstift gesundheitsschädlich?

Immer wieder steht Titandioxid in der Kritik – der beliebte Weissmacher wurde lange verwendet, um Kaugummis ihre strahlend weisse Hülle zu verleihen und Zuckerstreusel, Marshmallows oder sogar Mayonnaise besonders appetitlich aussehen zu lassen. Doch E171, wie der Stoff in Lebensmitteln heisst, steht unter Verdacht, gesundheitsschädlich und krebserregend zu sein.

Nach einem Entschluss der EU zieht das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) daher mit und verbietet den Einsatz des Stoffes in Lebensmitteln seit letztem Herbst. Auf Anfrage schreibt das BLV: «Eine Schädigung der Gesundheit durch Titandioxid-Partikel als Lebensmittelzusatzstoff kann nicht ausgeschlossen werden.» Was für Verwirrung sorgt: In Kosmetika ist Titandioxid weiterhin erlaubt.