Ermittlungen wegen Ölpest : Riss ein deutscher Frachter das Leck in die Pipeline vor Kalifornien?

Neuer Verdacht der Ermittler: Kurz vor dem Beginn der Ölpest beim südkalifornischen Huntington Beach hatte ein deutscher Frachter in der Nähe geankert und eigenartige Manöver durchgeführt.

War die Ölleitung schon vorher verschoben?

Den Daten von MarineTraffic zufolge war das Frachtschiff am 22. September vor dem Hafen von Long Beach in Kalifornien eingetroffen. Es ging rund 610 Meter von der Pipeline entfernt vor Anker. Einen Tag später bewegte sich das Schiff dem Datenmaterial zufolge mehrere Hundert Meter nach Südosten. Damit wäre es oberhalb der Pipeline am Meeresgrund in etwa 30 Metern Tiefe gewesen. Mit dem Motor sei das Schiff dann offenbar zurück zu seiner Ankerstelle gefahren. Die Rotterdam Express bewegte sich den Daten zufolge noch zwei weitere Male. Das Schiff blieb bis zum Sonntag an der Ankerstelle SF-3, dann fuhr es in den Hafen ein. Den ersten Bericht über Öl in der Gegend nahe der Pipeline gab es am Freitagabend (Ortszeit).