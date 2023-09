Schaden: Könnte der Tunnel einstürzen? – «das ist sehr unwahrscheinlich»

Eine erste Bestandsaufnahme zeigt laut Astra einen Riss in der Zwischendecke auf einer Länge von 25 Metern.

Die Astra-Verantwortlichen arbeiten «mit Hochdruck an der Eruierung sowie an der Schadensbehebung ».

Herr Vasella, was könnten die Gründe sein?

Für unsere Spezialisten im Tunnelbau kann dieser Riss sehr unterschiedliche Ursachen haben. Ohne eine fundierte Untersuchung ist es zum aktuellen Zeitpunkt sehr schwierig, eine Aussage zu machen, wir können nur mutmassen. Wir würden aber stark vermuten, dass es sich gewissermassen um eine «Alterserscheinung» handelt. Man muss sich vor Augen halten, dass dieser Tunnel 1980 eröffnet wurde. Damals konnte niemand voraussagen, dass das Verkehrsaufkommen dermassen zunehmen würde. Der Tunnel hat heute bereits mehr Durchfahrten ausgehalten, als man in den 1970er-Jahren bei seiner prognostizierten Lebensdauer von achtzig bis hundert Jahren eingerechnet hat. Eine solche Belastung hinterlässt Spuren. Nichts ist für die Ewigkeit gebaut. Dass Sprengungen, die derzeit für den Bau der zweiten Gotthardröhre aufgewendet werden, eine Ursache für die Risse sein könnten, kann man eigentlich ausschliessen.

Können lange Niederschlagsperioden oder Trockenheit einen Einfluss auf den Tunnel gehabt haben?

Das glaube ich nicht. Allerdings kommt es darauf an, wo der Riss genau ist. Der Tunnel verläuft zu grossen Teilen im Felsen, da kann man so etwas schon einmal ausschliessen. Aber selbst in weicherem Gestein ist dies eher unwahrscheinlich.